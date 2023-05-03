انت الان تتابع خبر إرتفاع أسعار بعض أصناف الخضار بالسوق المحلي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إرتفعت اليوم الأربعاء أسعار بعض أصناف الخضار "البندورة، الخيار، الباذنجان" في السوق المركزي للخضار و الفواكة .



وبحسب نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، جاءت على النحو التالي:



باذنجان أسود عجمي من 20 إلى 30 قرشا، بصل ناشف من 20 إلى 35 قرشا، بطاطا من 20 إلى 30 قرشا، بندورة من 10 إلى 20 قرشا، خيار من 20 إلى 45 قرشا، الليمون من 50 إلى 70 قرشا، زهرة من 20 إلى 35 قرشا، فلفل حار من 20 إلى 30 قرشا، الكوسا من 25 إلى 50 قرشا، موز بلدي 50 الى 75 قرشا، تفاح 50 الى 1.10 قروش.



في حين بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم، 3313.146 طن، توزعت على 2348.078 طن خضار، 774.311 طن فواكه، و 190.757 طن ورقيات

