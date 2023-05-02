انت الان تتابع خبر خام برنت بـ 75 دولارا للبرميل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت بيانات التداول في بورصة لندن "ICE"، الثلاثاء، عن انخفاض سعر العقد الآجل لخام "برنت" للتسليم في يوليو 2023 بنسبة 5.16% إلى 75.3 دولار للبرميل.



ووفقا لبيانات منصة التداول، انخفض سعر العقد الآجل لخام برنت للتسليم في يوليو 2023 بنسبة 5.16% إلى 75.3 دولار للبرميل، ثم تباطأت العقود الآجلة لخام "برنت" واستقرت عند 75.63 دولار للبرميل (-4.75%).



وانخفضت تكلفة العقود الآجلة للنفط الخام "WTI" للتسليم في يونيو 2023 بنسبة 5.05% إلى 71.95 دولار للبرميل.



ويجري تداول خام برنت دون 76 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 27 مارس 2023.