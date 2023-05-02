19 مليار دولار الاستثمارات الكويتية في الأردن

انت الان تتابع خبر19 مليار دولار الاستثمارات الكويتية في الأردن والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وصف القائم بأعمال سفارة دولة الكويت لدى الأردن الدكتور مبارك الهاجري العلاقات الأردنية الكويتية أنها ممتدة وتشكل نموذجًا يُحتذى به في العلاقات العربية، لافتًا إلى أنّ البلدين يرتبطان بعلاقات راسخة أرست دعائمها القيادتان الحكيمتان في البلدين الشقيقين.



وأشار الهاجري، خلال المحاضرة التي نظمتها كلية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للدراسات الدولية اليوم، إلى موضوع الاستثمارات الكويتية في الأردن؛ إذ تُمثّل الأولى عربيا وأجنبيا بما يجاوز 19 مليار دولار، وتتوزع على مختلف القطاعات، كما تشكل دليلًا على علاقات التعاون الثنائي المتينة، وتعكس بيئة استثمارية أردنية جاذبة.



وأضاف أن الجامعات الأردنية تحتضن آلاف الطلبة الكويتيين، مبيّنًا أنّ آلاف من الرعايا الكويتيين يعيشون في الأردن، بينما يعمل في الكويت كثير من الأردنيين في قطاعات مختلفة.



ولفت إلى دعم المحتاجين في مختلف مناطق المملكة بالتعاون مع المؤسسات المعنية بذلك من جانب، ودعم الكويت للأردن في قضية الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس من جانب آخر.



كما أفرد الهاجري مساحة من الحديث للعلاقات التي تربط الأردن بالكويت اقتصاديًّا وثقافيًّا واجتماعيًّا وإنسانيًّا وفي مجالات العمل الخيري، منوّهًا في كل محور إلى أن العلاقات بأبهى صورها على الدوام.



من جهته، تحدث عميد الكلية الدكتور فيصل الرفوع عن عمق العلاقات الأردنية الكويتية التي تربط البلدين؛ والتي تعد تاريخية وممتدة وتمتاز بالقوة والمتانة وتشكل أنموذجًا في العمل العربي المشترك، وذلك بفضل حكمة وحنكة قيادة البلدين الشقيقين والمواقف المشتركة لهما حول مختلف القضايا العربية والإقليمية، مبديًا اعتزازه بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه هذه العلاقات في المجالات كافة، والحرص على استمراريتها والبناء عليها وبحث سبل تعزيزها.



وفي ختام المحاضرة، التي حضرها نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات العلمية الدكتور أشرف أبو كركي ونائب رئيس الجامعة لشؤون الجودة والاعتماد الدكتورة إنعام خلف ومديرة وحدة الشؤون الدولية الدكتورة هديل ياسين ونخبة من أعضاء الهيئة التدريسية والمهتمين والطلبة، إلى جانب عدد من ضيوف السفارة والملحق الثقافي الكويتي، أجاب الهاجري عن أسئلة واستفسارات الطلبة والحضور.