انت الان تتابع خبر موجودات صندوق الضمان الاجتماعي ترتفع لـ14.2 مليار دينار والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفعت موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي لتصل إلى حوالي 14.2 مليار دينار في نهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 13.8 مليار دينار نهاية عام 2022.



وقال رئيس الصندوق الدكتور عز الدين كناكريه في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن نمو الموجودات جاء نتيجة الدخل المتحقق للصندوق من الاستثمارات المختلفة والبالغ حوالي 225 مليون دينار، وارتفاع تقييم محفظة الأسهم الاستراتيجية والبالغ نحو 124 مليون دينار، إضافة إلى الفائض التأميني المحول من مؤسسة الضمان والبالغ حوالي 65 مليون دينار.



وأضاف أن الصندوق سجل نموا في الدخل بنسبة 28 بالمئة عن الدخل المتحقق خلال نفس الفترة من عام 2022، نتيجة الأداء الجيد للمحافظ الاستثمارية خلال الربع الأول من العام الحالي، إذ جاء هذا النمو بشكل رئيسي من الدخل المتحقق من محافظ أدوات الدخل الثابت بقيمة حوالي 166 مليون دينار منها 133 مليون دينار عوائد من محفظة السندات، وحوالي 59 مليون دينار من محفظة الأسهم.



وبين كناكريه أن معظم الشركات الاستراتيجية التي يساهم بها الضمان الاجتماعي أعلنت أخيرا عن توزيعات نقدية مرتفعة عن نتائج أعمالها العام الماضي مقارنة بالأعوام السابقة، وستبلغ حصة الصندوق منها خلال هذا العام حوالي 152 مليون دينار، وهي الأعلى تاريخيا منذ تأسيس الصندوق.



وأضاف أن الدخل الشامل والذي يمثل دخل الصندوق من أرباح الاستثمارات المختلفة، مضافا إليه ارتفاع تقييم محفظة الأسهم الاستراتيجية، ارتفع ليصل إلى حوالي 349 مليون دينار نهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع حوالي 330 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت 5.8 بالمئة.



وتتوزع محافظ الصندوق في الأدوات الاستثمارية ذات العوائد الجيدة والمستقرة وبمستويات مخاطر مقبولة، وضمن النسب المحددة في السياسة الاستثمارية، ومن أبرزها محفظة السندات، والتي شكلت ما نسبته 54.8 بالمئة من المحفظة الكلية للصندوق، محفظة الأسهم 18.4 بالمئة، محفظة أدوات السوق النقدي 13.7 بالمئة، محفظة الاستثمارات العقارية 5.8 بالمئة، محفظة القروض 3.2 بالمئة، ومحفظة الاستثمارات السياحية 2.3 بالمئة.



وعن المشاريع القائمة، قال كناكريه إن العمل جار حاليا على تعزيز تنافسية المحفظة السياحية من خلال الشركة الوطنية للتنمية السياحية التي تشرف على الفنادق المملوكة للضمان الاجتماعي في عمّان والبحر الميت والبترا والعقبة، والاستراحات المنتشرة في مختلف الوجهات السياحية في المملكة.



وأشار إلى أنه جرى توقيع عقد استثمار لفندق عمان الشام بالاس أخيرا مع مستثمر محلي ليقوم بتشغيل وإدارة الفندق، ويستكمل حاليا مشروع إعادة تأهيل فندق كراون بلازا البترا، وأعمال تصميم مشروع فندق أربع نجوم شاطئي في منطقة العقبة، بالإضافة إلى المباشرة بإجراءات طرح عطاءات صيانة استراحة زي السياحية لإعادة تأهيلها وطرحها كفرصة استثمارية للمستثمرين الأردنيين.



وبين أن شركة الضمان لتطوير المناطق التنموية ومن خلال شركة تطوير المفرق وشركة تطوير الشمال تستثمر في تنفيذ خطط تطوير البنية التحتية والخدمات والتسويق لمنطقة الملك الحسين بن طلال التنموية / المفرق ومنطقة اربد التنموية بهدف استقطاب استثمارات صناعية وريادية جديدة للمنطقتين، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات القائمة في المنطقتين يبلغ 490 مليون دينار، وتوفران 3600 فرصة عمل نوعية للأردنيين وريادي الأعمال في مختلف المجالات.



وفيما يتعلق باستثمارات الضمان الاجتماعي في القطاع الزراعي، أشار إلى شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية استكملت إنجاز المرحلة الأولى من مشروعها في منطقة المدورة وعلى مساحة كلية تبلغ 30 ألف دونم.

وبين كناكريه أن المشروع بدأ فعليا بالإنتاج وتلبية جزء من حاجة الاستهلاك المحلي من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية مثل القمح والبطاطا التصنيعية والمحاصيل العلفية، مشيرا إلى أن العمل جار على استكمال المراحل اللاحقة للمشروع، وبما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي الوطني وتوفير فرص عمل نوعية في محافظات الجنوب.



وأوضح كناكريه أن الصندوق سيستمر في تعزيز استثماراته في القطاعات الحيوية المجدية وخاصة القطاع المالي والتعدين والطاقة والتطوير العقاري والسياحة والزراعة، والحفاظ على توازن توجهاته الاستثمارية بهدف تحقيق عوائد جيدة للصندوق، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة ومنها مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاريع رؤية التحديث الاقتصادي.



يشار إلى أن الصندوق سينشر تقارير الأداء المالي للمحافظ الاستثمارية بشكل ربعي، بالإضافة إلى معلومات عن الاستثمارات والمشاريع في القطاعات المختلفة من خلال الموقع الإلكتروني (www.ssif.gov.jo)، وصفحات الصندوق الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.