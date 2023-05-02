انت الان تتابع خبر أسعار الذهب في الأردن ليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم الثلاثاء، 40.40 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 38.70 دينار لجهة البيع.



وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 46.90 دينار و 36 دينارا على التوالي.



وبلغ سعر المعدن الأصفر بالسوق العالمية ظهر اليوم 1988دولارا للأونصة