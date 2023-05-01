انت الان تتابع خبر سعر الذهب الآن : الجرام نزل 190 جنيه مرة واحدة يا عروسة والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - انخفض سعر الذهب الآن خلال التعاملات اليومية الأثنين 1 مايو 2023 في العديد من الأسواق المصرية، وذلك على الرغم من ارتفاعه في الأسواق العالمية، في الساعات الماضيةوارتفعت أسعار الذهب في مصر على مدار اليومين الماضيين حيث تخطي سعر عيار 24 حاجز 3100 جنيه دون احتساب المصنعية، في الكثير من محلات الصاغة، نتيجة زيادة المعدن النفيس في البورصات العالمية.
سعر الذهب الآن :
عيار 14 سجل 1,760 جنيه للجرام.
عيار 18 سجل 2,263 جنيه للجرام .
عيار 21 سجل 2800 إلى 2610 جنيهات بتراجع 190 جنيه .
عيار 24 سجل 3,017جنيها للجرام.
سعر الجنيه الذهب:
سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 21120 جنيها ، بتراجع قدره نحو 880 جنيها دفعة واحدة
أسعار الذهب اليوم عالميًا:
وصل سعر الذهب عالمياً إلي 1,982 دولار للأوقية وذلك بسبب انخفاض سعر الدولار،