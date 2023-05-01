انت الان تتابع خبر سعر الذهب الآن : الجرام نزل 190 جنيه مرة واحدة يا عروسة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انخفض سعر الذهب الآن خلال التعاملات اليومية الأثنين 1 مايو 2023 في العديد من الأسواق المصرية، وذلك على الرغم من ارتفاعه في الأسواق العالمية، في الساعات الماضيةوارتفعت أسعار الذهب في مصر على مدار اليومين الماضيين حيث تخطي سعر عيار 24 حاجز 3100 جنيه دون احتساب المصنعية، في الكثير من محلات الصاغة، نتيجة زيادة المعدن النفيس في البورصات العالمية.

سعر الذهب الآن :