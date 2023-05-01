انت الان تتابع خبر الزرقاء التجارية تصدر نحو 9.5 مليون دينار الشهر الماضي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بلغت قيمة صادرات مدينة الزرقاء التجارية (إعادة التصدير) في شهر نيسان الماضي 9512344 دينارا، وإصدار261 شهادة منشأ، وفقاً لإحصائية غرفة التجارة ومكتبها في المنطقة الحرة بالزرقاء.

وقال رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إن السيارات ولوازمها شكلت أغلب صادرات الزرقاء التجارية في نيسان الماضي، بالإضافة إلى مواد البناء والأدوات الصحية، والأدوية ومستلزماتها، والمواد الغذائية، والألبسة والمجوهرات، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية