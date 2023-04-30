انت الان تتابع خبر البنك المركزي السوداني:لا خوف على الودائع والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلن بنك السودان المركزي انتظام العمل بمعظم فروعه بولايات السودان المختلفة اعتبارا من اليوم الأحد.

هذا وباشرت فروع المصارف التجارية بتلك الولايات تقديم خدماتها المصرفية بما في ذلك خدمات السحب والإيداع النقدي.

وفي بيان له، أوضح البنك المركزي أن هناك حريقا جزئيا ومحدودا شب ببنك السودان المركزي - فرع الخرطوم بشارع البلدية قبل ثلاثة أيام، مؤكدا أنه تمت السيطرة عليه، وأنه أحدث أضرارا في الكلادن الخارجي للمبنى ولم تقع أي أضرار كبيرة تذكر".

وطمأن المركزي جمهور المودعين وأصحاب الحسابات المصرفية بأن أموالهم في الجهاز المصرفي بأمان، مشددا على أن ما تم تداوله من عمليات نهب أو سرقة لبعض فروع البنوك التجارية لا تؤثر على ودائع الجمهور طرف تلك البنوك.

وأشار بنك السودان المركزي إلى أنه يبذل جهودا مستمرة من أجل عودة جميع الخدمات المصرفية بشكل طبيعي في جميع أرجاء السودان لتمكين المواطنين من إجراء معاملاتهم المصرفية عبر وسائل الدفع المختلفة بما فيها خدمات الدفع الإلكتروني مثل تطبيقات الهاتف الجوال ونقاط البيع والمقاصة الإلكترونية، متمنيا أن يعم السلام والأمان جميع أرجاء البلاد.