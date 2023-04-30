2500 موظف في قطاع الخلويات

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رياض - احمد صلاح - أكّد رئيس جمعيّة الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلويّة، أحمد علّوش، أهمّيّة الاستثمار في قطاع الأجهزة الخلويّة وإكسسواراتها كتكريم لجهود العمّال ودعم للنموّ الاقتصاديّ في المملكة.

وأوضح علوش بتصريح اليوم الأحد، أن قطاع الأجهزة الخلويّة وإكسسواراتها يشهد نموّاً مستمرّاً رغم التحدّيات الّتي تواجهه بفضل الجهود المبذولة من قبل العمّال الّذين يعملون في هذا القطاع، حيث يتجاوز عددهم 2500 موظّف منتشرين في محافظات المملكة.

وأشار إلى أنّ الاستثمار في هذا القطاع يتيح للمستثمرين الاستفادة من الفرص الواعدة والتكنولوجيا المتطوّرة، ممّا يعزّز مكانة المملكة كوجهة رائدة للاستثمار في قطاع الاتّصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف، أن دعم العمّال وتحسين ظروف عملهم يعتبر أولويّة قصوى بالنسبة للجمعيّة، حيث تسعى لتوفير التدريب المستمرّ والفرص المهنيّة المتنوّعة لتعزيز مهاراتهم وزيادة مساهمتهم في تطوير القطاع.

ودعا علوش إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العامّ والخاصّ لضمان استمراريّة النجاحات المحقّقة في قطاع الأجهزة الخلويّة والاستفادة من التطوّرات العالميّة في مجال الاتّصالات وتكنولوجيا المعلومات.