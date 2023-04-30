انت الان تتابع خبر كيلو الخيار بـ10 قروش والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 3882 طناً، منها 3165 طن خضار، و488 طن فواكه، و228 طن من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقاً لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 20و 40 قرشا، والبصل الناشف بين 30و45 قرشاً، والبطاطا بين 25و 40 قرشاً، والبندورة بين 15و 25 قرشاً، والجزر بين 30و 50 قرشاً، والخيار بين 10و 30قرشاً، والزهرة بين 20و 40 قرشاً، والليمون بين 40و 60 قرشاً، والموز البلدي بين 50و 75 قرشاً.