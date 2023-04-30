40.4 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

انت الان تتابع خبر40.4 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت، عند 40.40 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 38.70 دينار لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 46.90 دينار و 36 دينارا على التوالي.

وأشار رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، إلى أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 285 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 325 دينارا.

وقال إن العرض والطلب على الذهب بالسوق المحلية ما زال بحالة "ضعف".

وأضاف، أن المعدن الأصفر أغلق تداولاته بالسوق العالمية يوم امس الجمعة، عند 1990 دولارا للأونصة الواحدة.