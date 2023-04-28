انت الان تتابع خبر النقد الدولي يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا "ألفريد كامر" ، اليوم الجمعة، إنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم وعدم "التوقف" عن رفع أسعار الفائدة، بحسب واشنطن بوست .



وأوضح "كامر " خلال إفادة صحافية حول الاقتصاد الأوروبي في ستوكهولم "يجب قتل هذا الوحش (التضخم). إذا بدأنا التوقف عن رفع سعر الفائدة واحتفلنا في وقت مبكر، فإن التاريخ مليء بالأمثلة التي تظهر أننا سنحتاج إلى محاولة ثانية لكبح جماح التضخم مع إحداث أضرار بالاقتصاد مرة أخرى".



ومن أجل السيطرة على موجة التضخم العالمية، رفعت البنوك المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا خصوصاً أسعار الفائدة بشكل كبير منذ العام الماضي، ما تسبب في تباطؤ الاقتصاد العالمي وأثار مخاوف بشأن القطاع المصرفي-