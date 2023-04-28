انت الان تتابع خبر خبيران:رفع أسعار البنزين وإعادة ضريبة الكاز والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - توقع مختصان بقطاع المحروقات، ارتفاع أسعار البنزين بشقيه (90-95)، وإعادة الضريبة الخاصة المفروضة على سعر بيع الكاز للمواطنين خلال شهر أيار.

وقال المختصان فهد الفايز وهاشم عقل: إن سعر البنزين بشقيه (90-95) سيرتفعان بنحو 1.5 قروش للتر الواحد.

وبين الفايز أن الارتفاع سيتراوح بين 1-2% كحد أقصى بما يعادل 1 -1.5 قرش للتر بسبب ارتفاع الطلب عالميا على البنزين بأنواعه، بسبب بدء فصل الربيع.

وقال إن انخفاضا قد يطال سعر مادة الديزل بنسبة 1-1.5% أي 1 – 1.5 قرش، لكنه رجح تثبيت سعر الديزل.

وعن تجميد ضريبة الكاز توقع الفايز عودتها كما كانت سابقا، وعودة سعر الكاز إلى الارتفاع والانخفاض بحسب الأسعار العالمية.

من جانبه توقع عقل ارتفاع لتر البنزين 90 و95 بقيمة 15 فلسا وانخفاض سعر لتر الديزل 20 فلسا.

كما توقع إلغاء قرار تثبيت سعر الكاز والعودة إلى السعر الطبيعي وهو كسعر الديزل.

وكان مجلس الوزراء قد قررتجميد الضَّريبة الخاصَّة المفروضة على سعر بيع الكاز للمواطنين خلال فصل الشِّتاء؛ بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، خصوصاً ذوي الدَّخل المحدود، وذلك تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثَّاني.