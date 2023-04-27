396 مليون دينار عجز الميزان التجاري للمملكة

انت الان تتابع خبر396 مليون دينار عجز الميزان التجاري للمملكة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انخفض عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، خلال شهري كانون الثاني وشباط الماضيين من العام الحالي، ما نسبته 18.5 بالمئة، ليصل إلى 396 مليون دينار، مقارنة مع 486 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.



وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، نمت قيمة الصادرات الوطنية إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال شهري كانون الثاني وشباط الماضيين بنسبة 7.8 بالمئة، لتصل إلى قرابة 383 مليون دينار، مقارنة مع نحو 356 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.



بالمقابل، انخفضت قيمة مستوردات المملكة من منطقة التجارة الحرة العربية خلال الشهرين الأولين من هذا العام بنسبة 7.5 بالمئة، لتصل إلى حوالي 779 مليون دينار، مقارنة مع نحو 842 مليون دينار بالفترة المماثلة من العام الماضي.



ووفقا للمعطيات الإحصائية، وصل حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال الشهرين الأولين من العام الحالي، إلى 1.16 مليار دينار، مقارنة مع نحو 1.2 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.



وتصدرت المملكة العربية السعودية سلم الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية خلال الشهرين الأولين من هذا العام، لتصل إلى قرابة 127 مليون دينار، في حين تصدرت الإمارات العربية قائمة الدول التي تستورد منها الأردن، فقد بلغت قيمة مستوردات المملكة من الإمارات نحو 172 مليون دينار.