انت الان تتابع خبر سعر طن العلف اليوم الأربعاء 26 أبريل.. طالع بسرعة الصاروخ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفع سعر طن العلف اليوم، الأربعاء الموافق 26 أبريل 2023 بالأسواق المحلية، حيث تختلف الأسعار عن سعر طن العلف نهاية الأسبوع الماضي، وتختلف الأسعار أيضا عن سعر طن العلف أمس الثلاثاء، أما عن الأسعار خلال التعاملات اليومية تختلف حسب المنطقة والأخرى، وجاءت أسعار الأعلاف اليوم على النحو التالي.

سعر طن العلف اليوم

وسجل سعر طن زيت صويا منزوع عند 58000 جنيها.وأيضا سجل سعر طن زيت صويا مكرر عند 59000 جنيها.

كما سجل سعر طن كسب عباد 36% عند 18000 جنيها.

سجل سعر طن دي دي جي إس 27% عند 24000 جنيها.

وسجل سعر طن جيلوتين مستورد 60% عند 44000 جنيها.

سعر العلف البياض اليوم

فيما سجل سعر طن العلف بياض 18% عند 23500 جنيه.

سجل سعر طن العلف بياض 17% عند 22700 جنيه.

وسجل سعر طن العلف بياض 16% عند 22650 جنيه.

بينما سجل سعر طن علف بياض 14 % عند 22500 جنيه.

سعر العلف البادي اليوم

سجل سعر طن العلف بادى عند 26000 جنيه.

وسجل سعر طن العلف نامي عند 27000 جنيه.

كما سجل سعر طن العلف ناهي عند 27000 جنيه.

سجل سعر طن ردة نخالة عند 12000 جنيها.