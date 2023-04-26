انت الان تتابع خبر سعر الذرة اليوم الأربعاء 26 أبريل.. طالع ومحدش بيهمه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفعت سعر الذرة اليوم، الأربعاء الموافق 26 أبريل 2023 بالأسواق المحلية، وتختلف الأسعار عن سعر الذرة منتصف الشهر الحالي، فيما تختلف أيضا عن سعر الذرة يوم أمس الثلاثاء، كما يرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار التي جاءت بناء على التعاملات اليومية، وتكون على النحو التالي.

سعر الذرة اليوم

سجل سعر طن ذرة صفراء برازيلي عند 19300 جنيها.

وسجل سعر طن ذرة صفراء أرجنتيني عند 19300 جنيها.

كما سجل سعر طن ذرة صفراء أوكراني عند 18500جنيها.

سعر الذرة الصفراء اليوم

سجل سعر طن ذرة صفراء صربي عند 18500جنيها.

وسجل سعر طن ذرة صفراء أمريكي عند 18500جنيها.

سجل سعر طن صويا 46% مستوردة عند 42000 جنيها.

سعر طن الذرة الصفراء في مصر 2023

وسجل سعر طن ذرة صفراء بلغاري عند 18500 جنيها.

أما سعر طن ذرة صفراء روماني سجل عند 18500 جنيها.

فيما سجل سعر طن صويا 44 % عند 40000 جنيها.

سعر طن الذرة الصفراء اليوم

وأيضا سجل سعر طن صويا 46 % محلي عند 42000 جنيها.

سجل سعر طن بذرة فول الصويا عند 34000 جنيها.

وسجل سعر طن قشر فول الصويا عند 8250 جنيها.