انت الان تتابع خبر سعر الأرز الشعير اليوم الأربعاء 26 أبريل.. الطن بيفاجئ الجميع والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقر سعر الأرز الشعير اليوم، الأربعاء الموافق 26 أبريل بالأسواق المحلية، بنوعيه عريض الحبة ورفيع الحبة، كما استقر أيضا سعر الأرز الأبيض بنوعيه كسر 5% وكسر 3% للطن الواحد، وتختلف الأسعار عن سعر الأرز الشعير أول أمس الإثنين، بينما يختلف سعر الأرز الشعير أول الأسبوع الحالي عن الأسعار اليومية.

سعر الأرز الشعير اليوم

سجلت أسعار الأرز الشعير عريض الحبة اليوم، وجاء سعر الطن عند مستوى 19500 جنيه.

سعر طن الأرز الشعير اليوم فيما سجلت أسعار الأرز الشعير رفيع الحبة اليوم، وجاء سعر الطن عند مستوى 19000 جنيه.

أسعار الأرز المصري اليوم

وبلغت أسعار الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 5% اليوم، سجل سعر الطن عند مستوى 27500 جنيه.

سعر طن الأرز اليوم

أما أسعار الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% اليوم، سجل سعر الطن عند مستوى 28700 جنيه.

سعر كيلو الأرز الأبيض اليوم

حيث يتراوح سعر الأرز السائب من 24 إلى 25 جنيها، ويتراوح سعر الأرز المعبأ من 27 إلى 30 جنيها، كما سجل سعر كيلو الأرز على بطاقة التموين عند 10.5 جنيها.

سعر الأرز الشعير الآن 2023 عالميا

كما إنه لم يتم تسجيل أي أسعار على المستوى العالمي.