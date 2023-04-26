انت الان تتابع خبر أسعار النفط ترتفع عالميا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - إرتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الأربعاء، بعد بيانات أظهرت انخفاضا كبيرا في مخزونات الخام والوقود بالولايات المتحدة.

ومع حلول الساعة 09:30 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.93% إلى 77.79 دولارا للبرميل.

فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.78% إلى 81.40 دولارا للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وكشفت بيانات من معهد البترول الأمريكي، أن مخزونات النفط الخام تراجعت بنحو 6 ملايين والبنزين بواقع 1.9 مليون برميل على التوالي خلال الأسبوع الماضي.

ومن المقرر صدور التقرير الرسمي لمخزونات الخام الأمريكية في وقت لاحق اليوم.

ولقيت الأسعار دعما من تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، إلى 101.75 نقطة.