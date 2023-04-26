انت الان تتابع خبر الحكومة : انخفاض أسعار المحروقات عالمياً والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أشارت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الأربعاء أن أسعار المحروقات عالمياً قد انخفضت بنسب متفاوتة خلال الأسبوع الثالث من شهر نيسان.

وكما قالت فإن سعر بنزين أوكتان 90 قد إنخفض بنسبة 6.4 %، في حين انخفض بنزين (اوكتان 95) بنسبة 5

وانخفض السولار بحسب النشرة بنسبة 4.6%، إضافة إلى انخفاض سعر الكاز سعر بنسبة 2.6%.

وكان لزيوت الوقود نصيب من الانخفاض حيث وصلت نسبة انخفاضها 3.2%، والغاز البترولي المسال انخفض بنسبة 25.5%.

وسجل معدل خام برنت انخفاضا خلال الأسبوع الثالث من الشهر الحالي بنسبة 2.8%.