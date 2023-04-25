انت الان تتابع خبر علان: الطلب على المصاغ الذهبي ينخفض 50 % خلال العيد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انخفض الطلب على المصاغ الذهبي خلال عطلة عيد الفطر بنسبة ٥٠ بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وفق ما أكد نقيب تجار الحلي والمجوهرات ربحي علان.

ولفت علان إلى أن الطلب انخفض على المصاغ الذهبي بسبب عدة عوامل اهمها تراجع القدرة الشرائية

واشار الى ان السوق العالمي افتتح عند سعر ١٩٨٠ دولارا للأونصة مبينا ان سعر الاونصة وصل قبل عيد الفطر نحو ٢٠٠٠دولار.

وذكر أن سعر الغرام انخفض امس بنحو ٤٠ قرشا بسبب انخفاض اسعاره عالميا بعد عيد الفطر.

وسجلت متوسط أسعار الذهب محلياً أمس لعيار 24 نحو ٤٧.١ دينار للغرام وعيار 21 نحو٤٠.٦ ينار فيما بلغ عيار 18 نحو ٣٦.٢ دينار تقريبا.

وتراجعت أسعار الذهب الإثنين للجلسة الثانية على التوالي، حيث تحول تركيز المستثمرين إلى اجتماعات مجلس الاحتياطي الفدرالي لاستيضاح استراتيجياته لرفع أسعار الفائدة، حيث تزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة سبائك الذهب التي لا تدر أي عوائد.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1980.89 دولار للأونصة واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1990.20 دولار، وفق شبكة سي إن بي سي الاقتصادية. وارتفع الدولار 0.1% مما أدى إلى زيادة تكلفة الذهب للمشترين الذين يحملون عملات أخرى. وتراجعت أسعار الذهب أكثر من 1 بالمئة يوم الجمعة بعد نشر استطلاعات أظهرت أن النشاط التجاري في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو زادت وتيرته في نيسان. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3بالمئة إلى 24.95 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 2.1 بالمئة إلى 1100.45 دولار كما نزل البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1583.94دولار.( الرأي-سيف الجنيني)