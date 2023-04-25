انت الان تتابع خبر خبير يرجّح رفع لتر البنزين قرشين ونصف والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توقع الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة عامر الشوبكي، ان تقوم الحكومة الاسبوع القادم بتخفيض سعر لتر الديزل بواقع قرش الى 1.5 قرش، ورفع سعر لتر البنزين 90 والبنزين 95 على التوالي 2.5 قرش و 2 قرش.

واضاف:انه من المرجح ان تقوم الحكومة باعادة فرض الضريبة على الكاز والتي تم تجميدها مع بداية فصل الشتاء، ما يعني اضافة 15 قرشاً على كل لتر من مادة الكاز.



وقال الشوبكي ان المعدل الشهري لاسعار النفط العالمية ارتفعت الشهر الحالي بنسبة 5% بعد قرار اوبك بلس تخفيض انتاجها بواقع 1.67 مليون برميل يومياً ليضاف الى تخفيض رسمي سابق يبلغ 2 مليون برميل يومياً، وقد بلغ معدل سعر برميل برنت 84.5 دولاراً في شهر نيسان/ابريل الحالي .



واضاف الشوبكي ان الاسعار العالمية للمشتقات المكررة، هي المعتمدة لدى لجنة تسعير المشتقات النفطية في الاردن ، وقد شهدت الاسعار العالمية تذبذباً مع معروض اكثر من الديزل الروسي في الاسواق العالمية وطلب اوروبي اقل مع نهاية فصل الشتاء، مما ادى الى انخفاض سعره، اما البنزين فشهدت الاسواق طلباً قوياً مع بداية فصل الربيع، منا ادى لارتفاع سعره عالمياً.



يذكر ان الحكومة الاردنية قامت بداية شهر نيسان الحالي، بتخفيض سعر البنزين بنوعيه بواقع 0.5 قرش لكل لتر، وتخفيض سعر السولار بواقع 2.5 قرش لكل لتر، وتثبيت سعر الكاز، لتصبح الاسعار المباعة في الاسواق، البنزين 90 94 قرش اللتر, و البنزين 95 118 قرش اللتر، والديزل 78.5 قرش اللتر، والكاز عند 62 قرش اللتر.