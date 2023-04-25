انت الان تتابع خبر خبير:فرض ضريبة على البنوك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طالب الخبير في مجال النفط والطاقة، هاشم عقل الحكومة، باتخاذ اجراءات وقائية للحدّ من خطر الركود.

واقترح فرض ضريبة خاصة على البنوك التي تضاعفت أرباحها خلال الفترة الأخيرة بسبب رفع الفوائد دون أن تقدّم أي مشاريع أو أن تضخّ سيولة في الأسواق أو تساهم بالتنمية من خلال ضخّ الأموال اللازمة في المشاريع التنموية.



وأوضح أن محاربة الركود تأتي من خلال ضخ السيولة في الاقتصاد لاحداث النمو، وهذه الأموال غير متوفرة إلا في البنوك، وهنا ياتي دور الحكومة باتخاذ اجراءات وقرارات تجبر البنوك على الضخ السيولة اللازمة في المشاريع الاقتصادية والتنموية.

وحذر، من شبح الركود الذي يخيم على الاقتصاد العالمي نتيجة استمرار رفع أسعار الفائدة على المقترضين.

واعتبر أن استمرار رفع أسعار الفوائد يعني تراجع الاستثمار وبالتالي تراجع النمو الاقتصادي الذي يقود إلى الركود الاقتصادي.



وأضاف في تصريحات صحفية أن تعمّق حالة الركود جرّاء ضعف القدرة الشرائية للمواطنين المرتبط أساسا بانخفاض مستوى الدخل في ظلّ تواصل رفع أسعار الفائدة قد توصلنا إلى مرحلة الكساد، منوها أن المؤشرات كانت تدلّ على الركود منذ أشهر في الاقتصاد الأمريكي، لكنّ تحسن أداء الاقتصاد نسبيا وتراجع أسعار المحروقات أبعدت شبح الركود.



وزاد: إن ارتفاع أسعار النفط عالميا ومحليا سيضطر العائلات إلى تخصيص مبالغ أكبر لتغطية كلف هذا الارتفاع، ما يعني انخفاض مخصصات السلع الاستهلاكية الأخرى التي تعتبر أهم عناصر ارتفاع النمو.