انت الان تتابع خبر إنخفاض بأسعار بعض اًصناف الخضار بالسوق المحلي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أشارت تسعيرة السوق المركزي صباح اليوم الثلاثاء أن عدداً من أصناف الخضار قد إنخفضت ما بين 10 - 15 قرشا .

وأبرز الاصناف التي شهدت انخفاضا بالاسعار: "البندورة، البطاطا، البصل، الباذنجان، الفلفل،الثوم".

وجاءت الأسعار حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد على النحو التالي:

باذنجان أسود عجمي من 20 إلى 40 قرشا، بصل ناشف من 30 إلى 45 قرشا، بطاطا من 25 إلى 35 قرشا، بندورة من 8 إلى 15 قرشا، خيار من 10 إلى 25 قرشا، الليمون من 50 إلى 70 قرشا، زهرة من 40 إلى 60 قرشا، فلفل حار من 40 إلى 80 قرشا، الكوسا من 10 إلى 30 قرشا، موز بلدي 50 الى 80 قرشا، تفاح 50 الى 1.10 قروش.

وبلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء 4573.616 طن، توزعت على 3083.255 طن خضار، 1269.490 طن فواكه، و 220.818 طن ورقيات.