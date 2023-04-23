انت الان تتابع خبر تراجع شراء الحلويات والألبسة وخبيران يكشفان السبب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال نقيب اصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد: ان إقبال المواطنين على شراء الحلويات خلال عيد الفطر الحالي كان متوسطا ولكنه اقل من العام الماضي.



واضاف العواد في تصريحات صحفية:ان المخابز والعروض التي كانت تعلن عنها ادت الى ضعف الحركة لدى محال الحلويات اضافة الى لجوء الاسر الاردنية لعمل المعمول المنزلي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهونها



واشار العواد الى ان عدم تأجيل اقساط القروض من قبل البنوك ساهم ايضا في ضعف الحركة الشرائية نظرا لعدم توفر السيولة لدى المواطنين .



وأوضح أن الظروف الاقتصادية اثّرت على الجميع ولم يساهم صرف رواتب موظفي القطاع العام في زيادة الحركة بالاسواق كما هو متوقع نظرا لوجود متطلبات اخرى لديهم .

ومن جانبه، اكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان أسعد القواسمي ان هناك تراجعا كبيرا في مبيعات الالبسة والاحذية اثناء العيد الحالي مقارنة مع المبيعات في السنوات 2021-2020 .

واضاف : ان العيد الحالي اظهر ضعفا في القدرة الشرائية لدى المواطنين ، وذلك نظرا لعدم تاجيل الاقساط من قبل البنوك ، مبينا ان عدم الاقبال على الشراء كان عاما وليس فقط على محلات الالبسة .

ووصف الوضع العام لقطاع الالبسة بالسيئ مقارنة مع حجم الاستعدادات للموسم الحالي والذي يعتبر من المواسم الكبرى بالنسبة للتجار .

وتمنى القواسمي ان تكون هناك حركة في الفترة المقبلة لانقاذ موسم الصيف الحالي بعد الموسم الشتوي الذي كان ثقيلا على التجار ورتب عليهم اضرارا بالغة .