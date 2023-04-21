انت الان تتابع خبر ارتفاع حجم التداول الأسبوعي في بورصة عمّان 45.8% والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الفترة من 16/04 – 20/04 حوالي (6.9) مليون دينار مقارنة مع (4.8) مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة ارتفاع (45.8%).

وبلغ حجم التداول الإجمالي لهذا الأسبوع حوالي (34.7) مليون دينار مقارنة مع (23.8) مليون دينار للاسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الأسبوع فقد بلغ (18.9) مليون سهم، نفذت من خلال (11892) عقداً.

وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره (19.80) مليون دينار وبنسبة (57.10%) من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة قطاع الصناعة بحجم مقداره (8.65) مليون دينـار وبنسبـة ( 24.95%)، وأخيراً قطاع المالي بحجم مقداره (6.22) مليون دينار وبنسبة (17.95%).

أما عن مستويات الأسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا الأسبوع إلى (2476.3) نقطة مقارنة مع (2469.8) نقطة للأسبوع السابق بإرتفاع نسبته (0.26%). وعلى الصعيد القطاعي فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة (0.42%) , و ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة (4.61%) , و انخفض الرقم القياسي لقطاع المالي بنسبة (0.88%) .

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها لهذا الأسبوع والبالغ عددها (125) شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن (38) شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم (52) شركة.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال هذا الأسبوع فهي مستشفى ابن الهيثم حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة (24.36%) , مجموعة أوفتك القابضة حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة (12.50%) , الحياة للصناعات الدوائية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة (11.73%) , مناجم الفوسفات الاردنية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة (7.33%) , ومجموعة الخليج للتأمين – الأردن حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة (6.82%) .

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي الطاقات الكامنة للاستثمارات حيث انخفض سعر السهم بنسبة (15.81%), الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها حيث انخفض سعر السهم بنسبة (15.49%), المركز الاردني للتجارة الدولية حيث انخفض سعر السهم بنسبة (9.48%), البتراء للتعليم حيث انخفض سعر السهم بنسبة (9.40%), وآفاق للطاقة حيث انخفض سعر السهم بنسبة (8.80%).