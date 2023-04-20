انت الان تتابع خبر السيولة المحلية تنخفض الى 41.4 مليار دينار والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انخفض حجم النقد المتدوال في نهاية شباط من العام الحالي، بنسبة 6.4% ليصل إلى 5.8 مليار دينار، مقارنة بـ6.2 مليار دينار في نهاية شباط من عام 2022، بحسب بيانات البنك المركزي.

وأظهرت البيانات، انخفاض السيولة المحلية بنسبة 0.7% خلال الفترة ذاتها، لتصل إلى 41.4 مليار دينار، مقارنة بـ 41.7 مليار دينار في شباط من العام الماضي.

في حين ارتفعت الودائع ضمن مفهوم السيولة في نهاية شباط من العام الحالي، بنسبة 6.6% لتصل إلى 35.6 مليار دينار، مقارنة بـ 33.4 مليار دينار، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وكذلك ارتفع صافي رصيد الموجودات المحلية للجهاز المصرفي، في نهاية شباط من العام الحالي، بنسبة 10.6% لتصل إلى 35.4 مليار دينار، مقارنة بـ 32 مليار دينار، في نهاية شباط من العام الماضي.