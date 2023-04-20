انت الان تتابع خبر النفط يتراجع متأثرا بصعود الدولار ومخاوف الطلب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تراجعت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية الصباحية الخميس، مع صعود الدولار بدعم من توقعات رفع أسعار الفائدة وبعد بيانات اقتصادية في الآونة الأخيرة من الولايات المتحدة والصين لم تقدم ما يكفي لدعم توقعات بتحسن الطلب.

وبحلول الساعة 0302 بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 80 سنتا أو 0.96 %إلى 82.32 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 69 سنتا أو 0.87 %إلى 78.47 دولار للبرميل.

وتراجع الخامان لليوم الثاني بعد انخفاضهما بنسبة اثنين بالمئة أمس الأربعاء، وبلغا أدنى مستوياتهما منذ إعلان مجموعة أوبك+ عن خفض مفاجئ في الإنتاج في الثاني من أبريل نيسان.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في أواندا، في مذكرة للعملاء "عاد خام غرب تكساس الوسيط إلى مستوى أقل من 80 دولارا وقد يواصل الانخفاض إذا استمر التداول القوي للدولار".

وصعد مؤشر الدولار بنحو 0.40 بالمئة خلال هذا الأسبوع. ويجعل ارتفاع الدولار النفط المقوم بالعملة الأمريكية أعلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى.

وكشف تقرير لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) نُشر أمس الأربعاء أن النشاط الاقتصادي الأمريكي لم يطرأ عليه تغير يذكر في الأسابيع الماضية إذ نما التوظيف على نحو معتدل نسبيا بينما تباطأت زيادة الأسعار على ما يبدو.