;;;;انت الان تتابع خبر أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الأربعاء والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت معظم اصناف الخضار استقرارا بالاسعار اليوم الاربعاء، باستثناء الكوسا التي ارتفعت 10 قروش للكيلو في السوق المركزي التابع لامانة عمان الكبرى.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار أصناف الخضار والفواكه حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد على النحو التالي:

باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 35 قرشا، بصل ناشف من 25 إلى 54 قرشا، بطاطا من 25 إلى 40 قرشا، بندورة من 10 إلى 20 قرشا، خيار من 20 إلى 40 قرشا، الليمون من 70 إلى 100 قرشا ، زهرة من 35 إلى 65 قرشا، فلفل حار من 40 إلى 70 قرشا، الكوسا من 20 إلى 40 قرشا، موز بلدي 50 الى 80 قرشا، تفاح 50 الى 1.10 قروش.