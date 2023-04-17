انت الان تتابع خبر انخفاض أسعار الخضار في السوق المركزي الاثنين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت أصناف الخضار "بندورة ، خيار ، بطاطا ، باذنجان" انخفاضا بالأسعار بين 5 إلى 20 قرشا للكيلو الواحد اليوم الاثنين، في السوق المركزي .

وحددت قائمة أسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد على النحو التالي:

باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 30 قرشا، بصل ناشف من 25 إلى 50 قرشا، بطاطا من 25 إلى 40 قرشا، بندورة من 10 إلى 20 قرشا، خيار من 25 إلى 40 قرشا، الليمون من 70 إلى 100 قرشا، زهرة من 40 إلى 65 قرشا، فلفل حار من 35 إلى 60 قرشا، الكوسا من 25 إلى 50 قرشا، موز بلدي 50 الى 80 قرشا، تفاح 50 الى 1.10 قروش.

وبلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم، 3282.761 طن، توزعت على 2264.906 طن خضار، 800.559 طن فواكه، و 217.297 طن ورقيات.