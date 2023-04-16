انت الان تتابع خبر مستو: 14 % نمو حركة الطيران عبر مطار الملكة علياء والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجلت حركة الطائرات القادمة والمغادرة عبر مطار الملكة علياء الدولي، في آذار الماضي نمواً نسبته 14 بالمئة مقارنة مع شهر شباط من العام الحالي، ليبلغ عدد الرحلات الإجمالية منذ بداية العام 17602 ربطت المملكة مع 75 وجهة دولية مباشرة.

وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة، هيثم مستو، إن الرحلات الجوية القادمة والمغادرة لمطار الملكة علياء الدولي شهدت لأول مرة ارتفاعاً خلال شهر آذار من هذا العام عن عام 2019، قبل جائحة كورونا، فوصل عددها إلى 6179 رحلة جوية مقارنة مع 6162 للفترة نفسها من عام 2019.

وأشار إلى أن حركة المسافرين حققت نموا نسبته 55 بالمئة بعدد المسافرين القادمين والمغادرين ليبلغ 2063051 مسافرا منذ بداية هذا العام حتى نهاية آذار، مقارنة مع 1330202 مسافر قادم ومغادر للفترة نفسها من العام الماضي، و1924417 مسافرا خلال الفترة نفسها من عام 2019 بنمو بلغت نسبته 7 بالمئة.

ووصل عدد الرحلات اليومية في آذار الماضي إلى 199 رحلة مقارنة مع 163 رحلة قادمة ومغادرة خلال الشهر نفسه من العام الماضي و198رحلة قادمة ومغادرة خلال آذار لعام 2019.