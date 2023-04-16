انت الان تتابع خبر انخفاض أسعار الليمون والموز والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، ،3178طنا، منها 2392طن خضار، و510 أطنان فواكه، و274طنا من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 20و 35، والبصل الناشف بين 25و45قرشا، والبطاطا بين 25و 40قرشا، والبندورة بين 10و 25قرشا، والجزر بين 35و 50قرشا، والخيار بين 30و 60قرشا، والزهرة بين 35و 50قرشا، والليمون بين 60و 100قرش، والموز البلدي بين 50و 80قرشا.