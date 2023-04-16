انت الان تتابع خبر الباذنجان يرتفع 10 قروش في السوق المركزي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفع سعر كيلو الباذنجان اليوم الأحد، 10 قروش للكيلو حيث بلغ سعره من 20 إلى 40 قرشا .

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد على النحو التالي:

بصل ناشف من 25 إلى 45 قرشا، بطاطا من 25 إلى 40 قرشا، بندورة من 15 إلى 25 قرشا، خيار من 30 إلى 60 قرشا، الليمون من 60 إلى 100 قرش، زهرة من 35 إلى 50 قرشا، فلفل حار من 35 إلى 60 قرشا، الكوسا من 25 إلى 50 قرشا، موز 50 الى 80 قرشا، تفاح 50 الى 1.10 قروش.

وبلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم، 3753.673 طن، توزعت على 2403.659 طن خضار، 1075.698 طن فواكه، و 274.316 طن ورقيات.