انت الان تتابع خبر استمرار توقف صادرات نفط كردستان لرغبة تركيا في التفاوض والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - لا تزال صادرات النفط من شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي متوقفة بعد قرابة ثلاثة أسابيع من صدور حكم في دعوى تحكيم يقضي بأن تدفع أنقرة تعويضات لبغداد مقابل سماحها بتصدير النفط من إقليم كردستان بشمال العراق دون تصريح من حكومة بغداد.

وألزم الحكم الصادر عن غرفة التجارة الدولية في 23 مارس تركيا بدفع تعويضات بقيمة 1.5 مليار دولار لبغداد بسبب سماح أنقرة بضخ صادرت كردستان في الفترة من 2014 إلى 2018.

وردا على ذلك، أوقفت تركيا تدفق صادرات نفطية حجمها 450 ألف برميل يوميا. وقالت مصادر إن تركيا ترغب في التفاوض بشأن التعويض فضلا عن التوصل لحل بشأن قضية تحكيم ثانية تتعلق بتدفقات الفترة من 2018 قبل إعادة السماح بضخ النفط.

وقال مصدر مطلع طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة رويترز اليوم الجمعة إن مشغلي خطوط الأنابيب لم يتلقوا أي تعليمات حتى الآن بشأن استئناف الضخ.

وذكر مصدران آخران أن بغداد لم تطلب حتى الآن من تركيا استئناف ضخ النفط.

وأوضح مصدر ثالث أن تركيا تسعى لإجراء مفاوضات مباشرة بشأن التعويض البالغة قيمته 1.5 مليار دولار التي صدر حكم بدفعه إلى العراق.

وقال مسؤولان نفطيان عراقيان لوكالة رويترز إن شركة تسويق النفط العراقية الحكومية (سومو) تنتظر الانتهاء من بعض المسائل الفنية الضرورية لاستئناف التدفقات بالتعاون مع وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان.

ووقعت الحكومة الاتحادية في بغداد اتفاقا مؤقتا مع حكومة الإقليم في الرابع من أبريل على أمل استئناف ضخ النفط.