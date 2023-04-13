120 مليون دولار تحويلات العاملين الأردنيين في قطر خلال 3 أشهر

انت الان تتابع خبر120مليون دولار تحويلات العاملين الأردنيين في قطر خلال 3 أشهر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بلغت قيمة تحويلات الأردنيين في قطر خلال الربع الأول من العام الحالي، نحو 120 مليون دولار (85 مليون دينار)، مقارنة مع 110 ملايين دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وبنسبة نمو 9 بالمئة على أساس سنوي.



وأكد مسؤولون وأصحاب شركات صرافة بالدوحة في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الخميس، أن استمرار نمو التحويلات المالية للعمالة الأردنية في قطر، يعكس استمرار ارتفاع تعداد هذه العمالة مقارنة مع ما كانت عليه قبل بضع سنوات.



وقال مسؤول إحدى شركات الصرافة القطرية، إن زيادة أعداد العاملين الأردنيين في مختلف القطاعات يحتم ارتفاع قيمة تحويلاتهم المالية، الذين يحرصون على تحويل الأموال لأقاربهم وللوفاء بالتزاماتهم، بشكل دوري وبمعدل شهري.



من جانبه، أشار مدير شركة صرافة إلى أن الجالية الأردنية في قطر، تحتل المرتبة الثانية من حيث تعدادها على مستوى الجاليات العربية، متوقعا أن يزداد تعدادها خلال الفترات المقبلة بالنظر إلى العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، ما ينعكس على مجمل حجم تحويلات العمالة الأردنية.



وفي السياق، دخلت العديد من الأنشطة والأسماء التجارية المعروفة في الأردن إلى قطر، وبدأت تنتشر في مختلف مناطق الدوحة بشكل خاص، وذلك في مجالات الأغذية والمنتجات البلدية التقليدية، فضلا عن قطاع المطاعم، والتي يعمل فيها أردنيون.



وتتركز مجالات عمل الأردنيين العاملين في قطر بشكل خاص في القطاع المالي والمصرفي وشركات العقار والمقاولات وقطاع الضيافة والسياحة وشركات الخدمات وتقنية المعلومات، إلا أن غالبية الجالية الأردنية تعمل في قطاعي التعليم والصحة.



يذكر أن المنحة القطرية المتعلقة بتوفير 20 ألف فرصة عمل للشباب الأردني، والتي تم إقرارها قبل بضع سنوات على مرحلتين بواقع 10 آلاف لكل مرحلة، تم تنفيذ نصفها من خلال توفير نحو 10 آلاف وظيفة للأردنيين في سوق العمل القطري حتى نهاية العام الماضي.



ويناهز تعداد الجالية الأردنية في قطر حاليا نحو 70 ألفا.