انت الان تتابع خبر إرتفاع بأسعار بعض أصناف الخضار و الفواكة بشكل ملحوظ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - إرتفعت اسعار عدداً من اصناف الخضار ارتفاعا بالأسعار اليوم الخميس في السوق المركزي بشكل ملحوظ .

وارتفعت اسعار الليمون والخيار والبندورة والكوسا والباذنجان ، حيث تراوحت الارتفاعات بين 5 - 15 قرشا.

وبحسب قائمة أسعار الأصناف الواردة إلى السوق المركزي ووفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الكيلو الواحد، باذنجان أسود عجمي من 20 إلى 35 قرشا، بصل ناشف من 25 إلى 45 قرشا، بطاطا من 25 إلى 40 قرشا، بندورة من 25 إلى 35 قرشا، خيار من 25 إلى 50 قرشا، الليمون من 70 إلى 100 قرشا، زهرة من 35 إلى 60 قرشا، فلفل حار من 35 إلى 60 قرشا، الكوسا من 25 إلى 50 قرشا، موز بلدي 65 الى 1.00 قرشا، تفاح 50 الى 1.10 قروش.

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس 1791.046 طن، توزعت على 1141.119 طن خضار، 447.165 طن فواكه، و 202.762 طن ورقيات