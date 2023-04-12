انت الان تتابع خبر توليد الكهرباء المركزية تحقق اعلى ارباح خلال 10 سنوات والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وافقت الهيئة العامة لشركة توليد الكهرباء المركزية (CEGCO) على توزيع ارباح نقدية على المساهمين عن نتائج اعمال عام 2022 وبقيمة تبلغ 26 مليون دينار أردني.

وخلال اجتماع الهيئة العامة للشركة، قال رئيس مجلس الإدارة الدكتور مؤيد السمان ان هذه التوزيعات تشكل 86.67% من رأس مال الشركة البالغ 30 مليون دينار.

وشكر السمان اداره الشركه على الاداء المتميز مشيرا الى الشركه حققت اعلى صافي ارباح منذ عام 2013 وبقيمة تبلغ حوالي 25 مليون دينار،محققه عوائد مجزيه للمستثمرين المساهمين في الشركة.

هذا وتتولى شركة توليد الكهرباء المركزية إنتاج الطاقة الكهربائية من مختلف محطات توليد الطاقة. ويساهم في رأس مال الشركة كل من شركة إنارة لاستثمارات الطاقة ( والمملوكة لشركة اكوابور السعودية ومجموعة اتحاد المقاولين (CCC))، وشركة إدارة الاستثمارات الحكومية بالاضافة الى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.