انت الان تتابع خبر 1.814 مليار دينار صادرات صناعة عمان بالربع الأول والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - زادت صادرات غرفة صناعة عمان خلال الربع الأول من العام الحالي 2023 بنسبة 10 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



وأظهرت معطيات إحصائية حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ارتفاع صادرات صناعة عمان خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 1.814 مليار دينار، مقابل 1.646 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي 2022.



وسجلت معظم صادرات القطاعات الصناعية والبالغة عشرة، نموا خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة تراوحت بين 4 و 20 بالمئة، باستثناء قطاعي الصناعات البلاستيكية والمطاطية والخشبية والأثاث حيث تراجعا بنسبة 4 و6 بالمئة على التوالي.



واستحوذت الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق، على أكثر من نصف صادرات غرفة صناعة عمان خلال الربع الأول من العام الحالي 2023، مسجلة ما قيمته 993 مليون دينار.



وسجلت صادرات الغرفة إلى الهند خلال الربع الأول من العام الحالي انخفاضا بنسبة 14 بالمئة، متراجعة إلى 321 مليون دينار، مقابل 373 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، ورغم ذلك بقيت بمقدمة الدول العربية والأجنبية الأكثر استقبالا لصادرات صناعة عمان.



بالمقابل سجلت صادرات الغرفة للولايات المتحدة الأميركية خلال الربع الأول من العام الحالي، ارتفاعا بنسبة 21 بالمئة، لتصل لنحو 280 مليون دينار مقابل 230 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.



وزادت صادرات صناعة عمان إلى السعودية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 12 بالمئة، ووصلت إلى 203 ملايين دينار، مقابل 181 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.



ووفقا للمعطيات الإحصائية التي تصدر شهريا، ارتفعت صادرات الغرفة خلال الربع الأول من العام الحالي للعراق إلى نحو 189 مليون دينار، مقابل 155 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي بزيادة نسبتها 21 بالمئة.



وزادت صادرات الغرفة إلى سوريا خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 12 بالمئة، لتصل لنحو 29 مليون دينار مقابل 25 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.



كما ارتفعت صادرات صناعة عمان إلى فلسطين خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 57 بالمئة، لتسجل نحو 50 مليون دينار مقابل 31 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.



وحسب التوزيع الجغرافي للصادرات، جاءت الدول العربية بالمقدمة بقيمة 722 مليون دينار، والدول الآسيوية غير العربية 602 مليون دينار، والدول الإفريقية نحو 12 مليون دينار، فيما بلغت الصادرات لدول أميركا الشمالية نحو 296 مليون دينار.



وبلغت صادرات الغرفة إلى دول أميركا الجنوبية 23 مليون دينار ودول الاتحاد الأوروبي نحو 66 مليون دينار، ودول أوروبية من خارج الاتحاد 33 مليون دينار، وبلدان أخرى بقيمة 59 مليون دينار.



وتوزعت صادرات الغرفة خلال الربع الأول من العام الحالي، على قطاعات الصناعات التعدينية بقيمة نحو 587 مليون دينار، والكيماوية ومستحضرات التجميل 337 مليون دينار والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات 253 مليون دينار.



وبلغت صادرات قطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية نحو 207 ملايين دينار والعلاجية واللوازم الطبية 147 مليون دينار والجلدية والمحيكات بقيمة 104 ملايين دينار.



وتوزعت باقي صادرات صناعة عمان خلال الربع الأول من العام الحالي على قطاعات صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية بقيمة نحو 77 مليون دينار والبلاستيكية والمطاطية 65 مليون دينار والإنشائية 32 مليون دينار، واخيرا الصناعات الخشبية والأثاث بقيمة 4 ملايين دينار.



وتضم غرفة صناعة عمان التي تأسست عام 1962، في عضويتها حاليا 8600 منشأة صناعية، تشغل 159 ألف عامل وعاملة برأسمال نحو 5 مليارات.