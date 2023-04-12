تحسن مؤشرات الأسهم الأميركية

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رياض - احمد صلاح - تحسنت مؤشرات الأسهم الأميركية قليلا، اليوم الثلاثاء، بعد تراجع محدود في تعاملات يوم أمس.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي المتوسط، قبيل إغلاق اليوم، حوالي 180 نقطة ليصل إلى 33781 نقطة، كما ارتفع مؤشر (S&P500) أكثر من 14 نقطة ووصل إلى 4124 نقطة.

أما مؤشر "نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، فاستقر عند 12085 نقطة ولم يتمكن من تسجيل أي ارتفاع ملحوظ في تعاملات اليوم.

إلى ذلك، ارتفع سعر النفط الخام الأميركي "وسترن تكساس" ووصل إلى 81 دولارا للبرميل الواحد.