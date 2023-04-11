انت الان تتابع خبر الأردن يستورد 1.323 طناً من السبائك الذهبية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وصل حجم السبائك الذهبية المستوردة خلال الربع الأول من العام الحالي، 1.323 طنا، مقابل 1.510 طنا من السبائك الفضية المستوردة، بحسب بيانات مؤسسة المواصفات والمقاييس.

وأوضحت المؤسسة، أن حجم المصوغات الذهبية المشغولة المستوردة، التي تشمل المسكوكات أيضا، بلغ أكثر من 1 طن، فيما بلغ حجم المصوغات الذهبية المشغولة المحلية، التي تشمل المسكوكات أيضا، أكثر من 1.680 طنا، بحسب المملكة.

أما حجم المصوغات الفضية المشغولة المستوردة، التي تم دمغها وتقييمها، فبلغ أكثر من 2.231 طنا، بحسب البيانات.