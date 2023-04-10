انت الان تتابع خبر ارتفاع أسعار النفط عالمياً والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الاثنين، مدعومة بتوقعات بتخفيضات الإنتاج التي تستهدفها "أوبك+" اعتبارا من أيار المقبل، لكن المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية حدت من المكاسب.



وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 85.25 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 14 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 80.84 دولار للبرميل.



وارتفع الخامان القياسيان الأسبوع الماضي للأسبوع الثالث على التوالي، ليعودا إلى مستويات لم تشهدها السوق منذ تشرين الثاني الماضي، بعد أن فاجأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها المستثمرين بالإعلان عن المزيد من تخفيضات الإنتاج اعتبارا من أيار.



وتلقت الأسعار دعما بعد أن أظهرت بيانات الخميس الماضي خفضا لعدد منصات النفط الأميركية بواقع اثنتين إلى 158، في إشارة إلى أن الإنتاج الأميركي لن يرتفع في المدى القريب.