40.6 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

انت الان تتابع خبر40.6دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت، عند 40.60 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 38.90 دينار لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 47.10 و 36.20 دينار على التوالي.

وقال رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان:إن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 286 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 327 دينارا.

وأضاف أن الطلب على الذهب بالسوق المحلية ما زال بحالة "ضعف"، متوقعا أن ينشط في الأسبوع الأخير من شهر رمضان الفضيل مع قرب حلول عيد الفطر الذي يتزامن بالعادة مع مناسبات اجتماعية.

وأشار إلى أن سعر المعدن الأصفر أغلق تداولاته الأسبوعية بالسوق العالمية، يوم الخميس الماضي بفعل عطلة دينية، عند 2008 دولارات للأونصة الواحدة.