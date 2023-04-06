انت الان تتابع خبر أسعار الخضار والفواكه بالسوق الـمركزي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 2449.451 طنا، منها 1900.855 طن خضار، و342.785 طن فواكه، و205.811 طن ورقيات.



وتشهد بعض أصناف الخضار في الأسواق والمولات التجارية ارتفاعا في الأسعار، عكس ما تظهر عليه في نشرة السوق المركزي، وسط تشديدات رقابية من قبل وزارة الصناعة والتجارة والجهات المعنية.



وبحسب نشرة السوق المركزي، وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 20 و 40 قرشا، والبصل الناشف بين 25و40 قرشا، والبطاطا بين 20 و 40 قرشا، والبندورة بين 10 و25 قرشا ، والجزر بين 35 و50 قرشا، والخيار بين 30 و 50 قرشا، ، والليمون بين 70 و100 قرشا، والموز البلدي بين 65 و 100 قرش