انت الان تتابع خبر صادرات تجارة عمان تزيد 44.7 % بالربع الأول والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - زادت صادرات غرفة تجارة عمان من البضائع والسلع إلى دول عربية وأجنبية، خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 44.7 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.



وحسب معطيات إحصائية للغرفة حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية(بترا)، بلغت صادرات الغرفة خلال الربع الأول من العام الحالي 2023، نحو 285 مليون دينار مقابل ما يقارب 197 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.



ورافق زيادة الصادرات، ارتفاع في عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 21.6 بالمئة، لتصل إلى 6171 شهادة، مقابل 5075 شهادة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.



ووفقا للمعطيات الإحصائية، ذهبت شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الربع الأول من العام الحالي إلى العديد من الدول، أبرزها السعودية بعدد 1134 شهادة، تلتها الأمارات 836، العراق 483، مصر 217، وسويسرا 5 شهادات.



وأظهرت المعطيات الإحصائية التي تصدرها الغرفة شهريا، أن الصادرات من حيث القيمة، ذهبت للعديد من البلدان، جاء في مقدمتها العراق بقيمة نحو 117 مليون دينار، ثم سويسرا نحو 42 مليون دينار، والإمارات نحو 26 مليون دينار، ومصر 24 مليون دينار، فالسعودية بقيمة نحو 17 مليون دينار.



وتوزعت صادرات الغرفة خلال الربع الأول من العام الحالي على المنتجات الأجنبية (إعادة تصدير) بقيمة 142 مليون دينار، ثم الصناعية بقيمة 30 مليون دينار، فالزراعية نحو 25 مليون دينار، والمنتجات العربية نحو 29 مليون دينار، فيما ذهبت بقية الصادرات لمنتجات أخرى.



يذكر أن الغرفة تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي يعاد تصديرها، وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية، ضمن شروط محددة ومعينة.



كما تصدر الغرفة شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية بحسب طلب المصدر استنادا إلى فاتورة المصنع الأصلية، مصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت أن البضاعة من منشأ أردني.