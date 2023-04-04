انت الان تتابع خبر أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الثلاثاء والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الخضار في السوق المركزي ارتفاعا نسبيا اليوم الثلاثاء، حيث طرأت زيادة على أسعار الليمون بمعدل 20 قرشا للكيلو، فيما زاد سعر كيلو البطاطا والبندورة 5 قروش.



وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، حيث بلغ سعر كيلو البصل الناشف من30–40 قرشا ، والبندورة من 10 - 25 قرشا، والبطاطا 20- 35 قرشا والخيار من 30-60 قرشا، والأسود العجمي من 25- 40 قرشا والليمون من 60 -100 قرشا.



وبلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي اليوم، 2196.388 توزعت على 1675.201 طن خضار، و 288.784 طن فواكه و232.439 طن ورقيات.