انت الان تتابع خبر ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية، لا سيما داو جونز في اليوم الأول من مداولات الأسبوع، مثلما ارتفعت أسعار الخام الأميركي بأكثر من 6 بالمائة، وهو أكبر ارتفاع لها في عام تقريبا.



وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي المتوسط، قبيل إغلاق اليوم، أكثر من 320 نقطة، ليصل إلى 33595 نقطة، كما ارتفع مؤشر (S&P500) أكثر من 415 نقطة ليصل إلى 4120 نقطة.



أما مؤشر "نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، فانخفض أكثر من 50 نقطة ليصل 12156 نقطة، لكنه بقي على علو.



ووصل سعر نفط خام "وسترن تكساس" إلى 80 دولارا للبرميل الواحد، بزيادة 4 دولارات.