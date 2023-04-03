انت الان تتابع خبر ارتفاع أسعار الليمون والموز وحماية المستهلك تدعو للمقاطعة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين، 2269 طنا، منها 1698 طن خضار، و355 طن فواكه، و215 طنا من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 25 و40 قرشا، والبصل الناشف بين 25 و40 قرشا، والبطاطا بين 20 و30 قرشا، والبندورة بين 10 و25 قرشا، والجزر بين 35و50 قرشا، والخيار بين 30و60 قرشا، والزهرة بين 25 و50قرشا، والليمون بين 60 و80 قرشا، والموز البلدي بين 65 و110قروش.

ومن جانبها، دعت حماية المستهلك المواطنين الى مقاطعة شراء واستهلاك السلع مرتفعة الثمن بسبب المغالاة في اسعارها من قبل بعض التجار مستغلين حاجة المواطنين اليها في شهر رمضان المبارك وضعف الرقابة ورفض الجهات الرسمية السماح بالاستيراد لسد النقص الحاصل لبعض السلع مثل مادتي الموز والليمون حيث وصل سعر بيعهم الى دينار وربع ودينار ونصف.



وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية:إننا تلقينا منذ بداية الشهر الفضيل مئات الشكاوى من المواطنين من كافة محافظات المملكة حول الارتفاعات المتتالية التي شهدتها اسعار السلع الاساسية وخاصة الخضار والدجاج واللحوم الحمراء بسبب استغلال بعض التجار من جهة وبسبب التهافت على الشراء بكميات زائدة عن حاجتهم لهذه السلع مما ساهم في ارتفاع اسعارها من جهة أخرى ودون أن تتخذ الجهات الرسمية ذات العلاقة اي اجراءت من شأنها التخفيف على المواطنين ووضع حد للتجار ضعيفي الأنفس.



واضاف د عبيدات إن ارتفاع اسعار السلع الاساسية اصبحت تشكل الآن عبئا ثقيلا على كاهل الطبقتين الوسطى والفقيرة نتيجة لضعف القوة الشرائية لدى هاتين الطبقتين بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها نتيجة للارتفاعات المتتالية على اسعار السلع مع بقاء الأجور والرواتب التي يحصلون عليها ثابتة منذ عدة سنوات.