انت الان تتابع خبر أسعار النفط تقفز وبرنت عند 85 دولارا للبرميل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت بيانات التداول في بورصة لندن ICE، أن أسعار العقود الآجل لخام برنت تسليم يونيو 2023، تجاوزت مستوى 85 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 7 مارس. واعتبارا من الساعة 01:09 بتوقيت موسكو، ارتفعت تكلفة خام برنت بنسبة 6.43% إلى 85.03 دولار للبرميل، وبحلول الساعة 01:12 بتوقيت موسكو، تم تداول خام برنت عند 85.41 دولار للبرميل (6.46%).



وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لتسليم مايو 2023، بنسبة 6.21% إلى مستويات 80.37 دولار للبرميل.



ووفقا لبيانات التداول، قفزت أسعار النفط بأكثر من 5% بعد إعلان عدد من دول “أوبك +” عن تخفيضات إضافية في الإنتاج.



وفي وقت سابق يوم الأحد، أعلنت مجموعة من الدول المنتجة للنفط، خفض الإنتاج طوعيا بالتنسيق مع عدد من الدول التي شاركت بإعلان التعاون من أعضاء منظمة أوبك ومن خارجها، اعتبارا من شهر مايو وحتى نهاية العام.



وأعلنت عدد من وزارات النفط في “السعودية، وروسيا، والكويت، والعراق، والإمارات، والجزائر، وسلطنة عمان، وكازاخستان، خفضا طوعيا لإنتاج النفط بداية من شهر مايو المقبل، وحتى نهاية العام 2023، بواقع أكثر من 1.65 مليون برميل يوميا.



وأكدت هذه الدول، أن هذه الخطوة هي إجراء احترازي يهدف إلى دعم استقرار أسواق البترول، وتمت هذه الخطوة “بالتنسيق مع عدد من الدول المشاركة في إعلان التعاون من أعضاء منظمة أوبك ومن خارجها”.