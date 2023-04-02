عبد الرحمن حمد: الإمارات قادرة على جعل 2023 العام الاقتصادي الأقوى لها

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رياض - احمد صلاح - يتحدث مستشار الإعلام والعلاقات العامة عبد الرحمن حمد عن قدرة الإمارات على جعل عام 2023 أقوى عام اقتصادي لها.



قال مستشار الاعلام والعلاقات العامة عبدالرحمن حمد ان دوله الامارات قادره وبقوه على جعل العام الحالي هو العام الاقتصادية الاقوى لها كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد



وأضاف عبد الرحمن حمد أن دولة الإمارات بذلت جهوداً كبيرة في مختلف المجالات ، بفضل بنيتها التحتية المتطورة وأمنها واستقرارها ، وتوفير كافة الخدمات ، مما جعل الإمارات وجهة سفر عالمية للسياح من جميع الأذواق. متطلبات السياح.



وقال عبد الرحمن حمد إن دولة الإمارات العربية المتحدة تشجع الاستثمار في جميع قطاعات الاقتصاد ، وخاصة القطاعات الناشئة مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وعلوم الفضاء والرعاية الصحية. وهذا يزيد من فرص النمو والازدهار ، وهو ما ينعكس في ارتفاع مستويات دخل الفرد وعوائد الشركات. على مدى العقود الخمسة الماضية ، حولت دولة الإمارات العربية المتحدة اقتصادها القائم على الثروة السمكية والزراعة إلى اقتصاد متطور من خلال خطط التنمية الاقتصادية الشاملة ، مما جعل دولة الإمارات العربية المتحدة رائدة في أدائها الاقتصادي وقدرتها على المنافسة في بيئتها الاستثمارية ، وتتمثل رؤية القيادة الرشيدة في من أهم الإمكانيات لتحويل الإمارات إلى وجهة استثمارية عالمية ، حيث يتم تفعيل آليات الحكومة الذكية واستخدام الأساليب الإدارية الحديثة لإدارة الدولة. واليوم ، تتطلع دولة الإمارات العربية المتحدة إلى خمسة عقود أخرى من التنمية والازدهار.



واختص عبد الرحمن حمد ، مستشار الإعلام والعلاقات العامة التطور الإعلامي في دوله الامارات ، إن العالم اليوم يرى إمكانيات وقدرات دولة ما من خلال وسائل الإعلام ، فكلما تقدمت وسائل الإعلام زادت قدرتها على نقل الصورة الحقيقية لمجتمعها. ، وكلما زاد تأثيرها ، خاصة فيما يتعلق بموقف الدولة من القضايا الكبرى ، حيث تمكن الإعلام الإماراتي من مواكبة التطورات التكنولوجية والقفزات إلى الأمام على مدى السنوات القليلة الماضية ، مما يجعله أكثر استعدادًا لمواكبة المستقبل. حيث لم يعد يعتمد على أدوات التقليد وتمكن من مواكبة التطورات التكنولوجية والتقنية.