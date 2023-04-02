انت الان تتابع خبر مهم من المواصفات بشأن شراء الذهب بالأردن والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وجهت مؤسسة المواصفات والمقاييس نصائح للمواطنين حول فواتير شراء الذهب لتجنب النصب والاحتيال.



وقالت المؤسسة في إدراج لها على "فيسبوك"، إن أبرز البنود الواجب ذكرها في فاتورة الذهب ويجب التأكد منها هي:



- اسم المحل أو الختم الرسمي



- التاريخ (تاريخ الشراء)





- صنف المصوغات المشتراة أو المبيعة بالتفصيل (خاتم، اسوارة، حلق..إلخ)





- العيار (18، 21، 24)





- الوزن بالغرام وأجزاءه لغاية جزء بالمائة غرام





- الأجرة (المصنعية) وهي أجرة التشكيل للصنف وتختلف من صنف لآخر وتعبأ بشكل مفصل لكل صنف على حدة





- سعر الصنف (سعر الغرام + ثمن الأجرة) × وزن المصوغات







- المبلغ الكلي المحتسب