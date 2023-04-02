انت الان تتابع خبر الصادرات التجارية للزرقاء تتجاوز 13 مليون دينار والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، إن قيمة الصادرات التجارية (إعادة التصدير) لمدينة الزرقاء بلغت خلال شهر آذار الماضي 13098324دينارا.



وأشار شريم، إلى أن السيارات ولوازمها شكلت أغلب صادرات الزرقاء التجارية لشهر آذار، إضافة إلى مواد البناء والأدوات الصحية، والأدوية ومستلزماتها، والمواد الغذائية، والألبسة والمجوهرات، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية.



وبيّن أنه تم إصدار401 شهادة منشأ وفقا لإحصائية غرفة التجارة ومكتبها في المنطقة الحرة في الزرقاء.